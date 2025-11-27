Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan Claudia Ruffin, bir kuaför salonunda manikür yaptırdıktan kısa süre sonra nefes darlığı, bulanık görme ve parmaklarında uyuşukluk şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Manikür aletlerinden enfeksiyon kapması sebebiyle 18 gün içinde 6 kez ameliyat geçiren genç kadının başparmağının bir kısmı kesilmek zorunda kaldı.

Avustralya’nın Sidney kentinde bir kuaförde manikür yaptıran Claudia Ruffin’in hayatı kabusa döndü. İşlemin ardından kısa süre içinde nefes darlığı, bulanık görme ve parmaklarda uyuşukluk şikayetleri yaşayan genç kadın, acil bir şekilde hastaneye başvurdu.

Yapılan kan testlerinin ardından bir gece hastanede tutulan Ruffin’in başparmağı ertesi gün şişmeye başladı. Doktorlar, başlangıçta bu şişliği çok fazla önemsemese de daha sonra parmağından koluna kadar yayılan kırmızı çizgiler görüldü.

18 GÜNDE 6 AMELİYAT

Kısa süre içinde başparmağı kararan kadın acil ameliyata alındı. 18 gün boyunca 6 kez operasyon geçiren Ruffin’e 48 dikiş atıldı. Talihsiz kadın başparmağının bir kısmını kaybetti.

Genç kadın, enfeksiyonun manikür sırasında steril olmayan aletler kullanması nedeniyle oluştuğunu belirtiyor.

ERKEN TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Doktorlar, böyle durumlarda bakterilerin hızla kana karışabileceğini, enfeksiyonun yayılıp kalıcı hasara yol açmasını önlemek için erken tedavinin hayati önem taşıdığını söylüyor.

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Cehennem gibiydi. Başka kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum." diyerek insanları benzer durumlar yaşamamaları için uyarıyor.

