İngiltere Kralı III. Charles’ın henüz okul yıllarında kesilmiş bir tutam saçı, 7000 euro yani yaklaşık 342.000 TL’ye satışa çıktı. Koleksiyoncuların büyük ilgisini çeken saç tutamı, sosyal medyada da gündem oldu.

İngiltere Kralı III. Charles’a ait bir tutam saç satışa çıktı. Henüz okul yıllarında kesilen ve o zamandan beri kraliyet ailesine hizmet eden berber George Crisp himayesinde saklanan tutam için belirlenen fiyat belli oldu.

Kaynak: Paul Fraser Collectibles

BİR TUTAM SAÇIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Kral Charles’a ait bir tutam saç, 7000 euro yani yaklaşık 342.000 TL’ye satışa çıkarıldı.

Kral Charles'ın bir tutam saçı

Paul Fraser Collectibles’ın internet sitesinde satışa çıkan tutamın koleksiyon değerinin oldukça fazla olduğu belirtilirken, sözcü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kraliçe II. Elizabeth’in saltanatı döneminde satışa çıkan benzer bir saç tutamı bilinmiyor. Yaşayan bir İngiliz hükümdarına ait saçın satışa sunulması ise ilk kez oluyor'' ifadelerine yer verdi.

ZEYNEP ERDİVANLI

