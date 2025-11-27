Edirne'de bulunan bir AVM'de skandal bir olay yaşandı. Bir çalışan, tuvalete girdiği sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru uzatılan cep telefonunu fark etti. Kadının tepki vermesi üzerine yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu M.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Edirne merkezde bulunan bir AVM'de dün bir kadın çalışan, tuvalette bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti. Bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım isterken, kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı.

AVMde skandal olay! Kadınlar tuvaletinde görüntü almaya çalıştılar

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan çalışmalarla olayı gerçekleştirenlerden M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün telefonunda yapılan kontrollerde eylemi gerçekleştiremediği anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI ŞEY YAŞANMIŞ

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. O olayda ise bir erkek şahsın, yine kadınlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine kaçtığı belirtildi.

