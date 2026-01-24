İ L A N

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

HALKALI 5572 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN KREŞ VE ANAOKULU OLARAK İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ



İLÇESİ



MEVKİİ

ADA PARSEL

ALAN (m²)

BELEDİYE HİSSESİ

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

ŞARTNAME BEDELİ

İMAR DURUMU

Küçükçekmece

Halkalı

Merkez

5572 Parsel

2.488,58 m²

Tam

230.000,00 TL+ % 20 KDV

248.400,00 TL

2.000,00 TL

Kreş Alanı



1) Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 12 pafta, 2.488,58 m² alanlı, 5572 sayılı parsel üzerinde Belediyemizce yapılan Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Normal Kat olmak üzere toplam 1891,68 m² alanlı Kreş Binasının, bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve Belediyemize gelir sağlamak üzere kreş-anaokulu olarak işletilmek suretiyle 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

* Kreş ve anaokulu veya eğitim alanında en az üç (3) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge.

*Anaokulunda eğitim veren yabancı dil öğretmenlerinin, uluslararası yetkinlik belgesi. Celta (EFL, ESL) Sertifikaları.

Gerçek kişi olması halinde,

* T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek suretiyle)

* Vekâleten katılacakların vekâletnameleri.

* Genel ve Özel Şartname ile Alındı Makbuzu.

* Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

* Geçici Teminat Belgesi.

* Tebligat Adres Beyanı.

* Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairelerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

* Belediyeden alınmış borcu olmadığına dair yazı.

* EKAP’tan (Elektronik Kamu Alımları Platformu) alınacak ihalelerde yasaklı olmadığına dair belge.

Tüzel kişi olması halinde,

* İdare merkezlerinin bulunduğu veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.

* Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

* Vekâleten katılacakların vekâletnameleri.

* Tebligat Adres Beyanı.

* İşyeri vergi levhasının onaylı sureti.

* Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve son gazete)

* Genel ve Özel Şartname ile Alındı Makbuzu.

* Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

* Geçici Teminat Belgesi.

* Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairelerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

* Belediyeden alınmış borcu olmadığına dair yazı.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu olmadığına dair yazı

* EKAP’tan (Elektronik Kamu Alımları Platformu) alınacak ihalelerde yasaklı olmadığına dair belge.

İhaleye katılacaklar %3 Geçici Teminat bedelini, 02/02/2026 tarihi mesai bitimine kadar Belediyemiz veznesine yatırarak dosyalarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmekte olup; bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin, 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

3) Açık arttırmaya katılacaklar ihaleye ait şartnameyi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL’lik makbuz karşılığı temin edebileceklerdir.

4) İhaleye katılacakların geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler.

5) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) İhale 03/02/2026 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

8) İlan olunur.