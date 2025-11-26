Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "Sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "11'inci Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum. Katılımcılarımıza, 'Başkent Ankara'ya hoş geldiniz' diyorum. Çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın iftihar ettiği Aziz Sancar Hocamıza da kıymetli ömürler diliyorum.

İnsanın asli varlığına musallat olan marazlardan kurtarmak hastalıklarını dindirmek meselesi insanlık tarihi kadar eskidir. Esasında bütün kadim geleneklerin dinlerin ve felsefe akımlarının nihai amacı insanın konumunu muhafaza etmektir. Doktor hekim ve tabip kelimelerinin kökenlerinde iyileştirme anlamları olduğu kadar bilgelik ve hikmetle birlikte halden anlam vasıflarının bulunması boşa değildir.

"TIP İLMİNDEKİ GELİŞMELER, İNSANLIĞIN ORTAK MALIDIR, ORTAK SEVİNCİDİR"

Yeryüzünde insan hayatından, insanın sağlıklı, onurlu özgür bir hayat sürmesinden daha kıymetli bir şey yoktur. Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler, hangi milletten, devletten, kuruluştan doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak sevincidir. Para kazanmayı rantı çıkarı kar hırsını teşvik eden kapitalist sistem hayatın pek çok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı dönüştürüyor.

"SAĞLIK HER ŞEYİN BAŞIDIR"

Ataların ifadesiyle sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. Yani sağlık her şeyin başıdır. Şayet sağlığınız yerindeyse gerekirse taşı sıkar suyunu çıkartır hayatınızı idame ettirirsiniz. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum: Hastalanan her insanın tedavi imkanı bulmadığı bir dünya adil eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir. Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insan onuru ticarileştirilemezse insanın sağlığı ve bunun yanında hastalığı sömürülemez, bir pazar, meta olarak görülemez.

Değerli kardeşlerim kıymetli hekimlerimiz şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz: Gazze'de tam iki yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına çocukların sağlık çalışanlarının katledilmesine seyirci kalan bir dünyadan böyle bir dünyaya geçmek kolay olmayacaktır.

"BİZLER İBN-İ SİNA'NIN VARİSİYİZ"

Bir insanı iyileştirmeye maddi anlamda değer biçilemez. Yunus Emre ne diyor: 'Bir hastaya vardın ise bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi.' İşte tüm mesele budur. Hastaya şifa olma bilincinin adeta genlerimizi işlediği bir coğrafyanın varisleri olarak nerede durduğumuzu idrak etmeye mecburiyetimiz var. Bizler İbn-i Sina'nın varisiyiz. İnşallah Türkiye yüzyılının sancaktarlarından biri de doktorlarımız olacak, sizler olacaksınız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Her birinize teşekkür edemiyorum.

"SON 1,5 YILDA 99 BİN 567 YENİ ATAMA YAPTIK"

Son 23 yılda sağlığa büyük önem verdik, yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk. Bugün toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle hamdolsun 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz. 2002'den bu yana personel sayımızı yüzde 208 artırdık. Son 1,5 yıl içinde 57 bin 404'ü hekim olmak üzere 99 bin 567 yeni atama yaptık. Kamu hastanelerimizin yüzde 80'inini yeniledik veya yeniden inşa ettik.

"25 ŞEHİR HASTANEMİZ HİZMETE GİRDİ"

Son bir yılda 4 bin 60 yatak kapasiteli 60 projeyi bitirdik. 2023 yılında yaşadığımız depremin yaralarını sarıyoruz. Kalıcı sağlık yatırımlarını hızlandırdık. 109 sağlık tesisini tamamladı. 11 ilimizde deprem öncesinde 23 bin 733 yatakla hizmet sağlanırken 27 bin 503 yatakla sağlık hizmeti veriyoruz. 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, 13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE SAĞLIK HİZMETİ VEREN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık."

ABDULLAH AYDEMİR

