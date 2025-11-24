Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir tatlı imalathanesine ani denetim yapıldı. Zabıta ekipleriyle birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım'ın da katıldığı denetimde, mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Elyıldırım, "Arkadaş sen burada gıdayı nasıl üretiyorsun? Burası pislik içinde. Böyle olur mu?" diyerek gördüklerine tepki gösterirken, iş yeri mühürlendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde işletmelere yapılan ani denetimlere Belediye Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım da katıldı. Zabıta personeliyle birlikte Çenedağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve tatlı imalatı yapan bir iş yerini denetleyen Elyıldırım, hijyenden uzak üretim ortamını görünce şaşkına döndü.

"BURASI NE BÖYLE?"

Personellerden birine seslenen Elyıldırım, "Arkadaş sen burada gıdayı nasıl üretiyorsun? Burası pislik içinde. Böyle olur mu? Temizlik kovaları burada. Buranın durumu çok kötü, bu böyle olmaz. Burası ne böyle?" sözleriyle gördüklerine tepki gösterdi. Denetimde, iş yerinin mutfak ve üretim alanlarındaki eksiklikler tek tek belirlendi.

ATIKLAR, KİRLİ MALZEMELER, BOZULMUŞ ÜRÜNLER...

Ekipler, üretimde kullanılan bazı yağ tenekelerini de inceledi. Başkan Yardımcısı Elyıldırım, bu ürünlerin gıda kodeksine uygun olmadığını ve tarihlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca lavabo altı gibi bölgelerde biriken atıklar, kirli malzemeler ve hijyenden uzak zeminler dikkat çekti. İş yerinin bozulmuş ürün kullandığı da bildirildi.

"YEME-İÇME YERİNDE YATAKHANE OLMAZ"

Gıda imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, mutfak ile birleşik veya yakın bölgelerde personel yatakhanesi ve kişisel yaşam alanları bulunduğu da tespit edildi. Elyıldırım, "Yeme-içme yerinde yatakhane olmaz arkadaşlar. Yönetmelikte de açık maddesi var" diyerek bu durumun mevzuata tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Denetimin ardından Başkan Yardımcısı Taner Elyıldırım, bu şartlarda üretim yapılamayacağını ifade ederek, "Bunun savunması yok. Belediye olarak buna müsaade etmeyiz" dedi. Elyıldırım ekiplere, tespit edilen tüm usulsüzlükler hakkında gerekli yasal işlemin hemen yapılması ve hatta kapatma uygulanması talimatını da verdi.

İlgili iş yeri hakkında yasal işlem başlatılıp, faaliyetten men edilerek mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

