Uşak'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin 17 yaşındaki annesi doğuma bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınırken 17 yaşındaki babası ise gözaltına alındı.

Korkunç olay Uşak'ta yaşandı. Çöp koyteynerinde poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulan ekipler harekete geçti.

Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu! Anne ve babasıyla ilgili gerçek şoke etti

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ANNE DE BABA DA 17 YAŞINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu belirlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan S.D. doğuma bağlı rahatsızlıkları sebebiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

İLK BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Evlilik dışı ilişkiden olan bebeğin otopsisinde ilk bulgulara göre, erken doğum olarak bugün dünyaya geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

