Adliyede fenalaşmıştı… Nazlıcan Taşkın da tutuklandı
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eski futbolcu Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı; Nazlıcan Taşkın da tutuklananlar arasında yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme” suçlamasıyla tutuklandı.
Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verdi. Karar sonrası serbest kalan şüpheliler, belirlenen koşullara uymak zorunda olacak.
NAZLICAN TAŞKIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın, bugün Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.