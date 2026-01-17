Gözaltı sürecinin ardından sessizliğini bozan Selen Görgüzel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ağır suçlamalarla yan yana getirilmesine tepki gösterdi. Ünlü isim, uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla anılmaktan rahatsızlık duyduğunu belirterek, hakkında çıkan haberlerin kasıtlı şekilde çarpıtıldığını ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuştu. Görgüzel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslenerek, adının karıştırıldığı suçlamalara net bir dille karşı çıktı.

Görgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Kamuoyuna duyuru! Avukatımın ve basın danışmanımın yapmış olduğu kamuoyu duyurularına rağmen; son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve haysiyet kırıcı haberler nedeniyle bizzat açıklama yapma zarureti doğmuştur.

"İTİBAR SUİKASTIDIR"

Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur.

Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastidir.

Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm'

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

