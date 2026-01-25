Eşini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan baba, Alzheimer hastası kaynanası ve iki çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Durumu öğrenen mahalle sakini polis memuru, aileye destek olmak için gittiği evde acı manzarayı ortaya çıkardı. Baba tedavi altına alınırken, çocuklar ve anneanne için yetkililer harekete geçti. Görüntüler ise vicdanları sızlattı.

Acı olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. 40 yaşındaki Mahmud Muhammed, geçen yıl eşini kaybetti.

Alzheimer hastası kaynanası ve 2 çocuğuyla yaşayan şahısta psikolojik sıkıntılar baş gösterdi. İddiaya göre, zaman zaman kontrolsüz davranışlar sergileyen baba, kayınvalidesi ve 2 çocuğuna fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

KORKUNÇ GERÇEĞİ POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Durumu öğrenen ilçedeki bir polis memuru, kişisel olarak aileye yardım etmek istedi. Eve giden polis, gördüğü manzaraya inanmadı. Ailenin acil ihtiyaçlarını karşılayan polis memuru, durumu kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirdi.

Polis memurunun yardıma gitmesiyle aile dramı ortaya çıktı: Görüntüler yürekleri sızlattı...

BABA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine eve giden kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şahsı ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, psikolojik tedavi için Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edildi.

VALİ TALİMAT VERDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın devreye girerek ailenin her türlü ihtiyacının karşılanması talimatı verdiği belirtildi. Bunun üzerine Suruç Kaymakamlığı, ailenin ihtiyaçlarını belirlemek için çalışma başlattı.

ÇOCUKLAR VE ANNEANNELERİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü evde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra çocukları koruma altına aldı. Halalarına teslim edilen çocukların her türlü ihtiyacının karşılandığı ve psikolojik desteğe ihtiyaçları olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Alzheimer hastası olan kadına da sahip çıkan devlet, uygun bir yerde yaşamını sürdürmesi için harekete geçti.

