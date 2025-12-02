Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası İznik'teki arsalar değerlendi. 2 bin 200 yıllık surlarla çevrili 720 metrekare sit içindeki arsa 5,5 milyon liradan satışa konuldu. Gayrimenkul Danışmanı Alper Tuzcu, arsa hakkında, Hobi bahçesi olarak bile kullanılabileceğini düşünmüyorum" dedi.

İznik'te Papa 14. Leo ziyareti sonrası tarihi 2 bin 200 yıllık surların içindeki sit alanındaki özel mülk satışa çıkarıldı.

İznik Gölü yürüyüş yoluna sadece 10 metre mesafedeki parsel, tarihi 2 bin 200 yıllık sur duvarlarıyla çevrili olmasıyla dikkat çekiyor.

Papa ziyaret etti, 5,5 milyon TLye satışa kondu! İznikteki arsalar değerlendi

"HOBİ BAHÇESİ OLARAK BİLE KULLANILAMAZ"

Hobi bahçesi bile yapılamayacak arsanın dönümü 7,5 milyon lirayı buluyor.

Gayrimenkul Danışmanı Alper Tuzcu, "Burada gördüğünüz arsa 720 metrekare. Etrafı surlarla çevrili Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma dönemine ait ve bu arsa sit alanı içerisinde herhangi bir yapılaşma izni yoktur. Hobi bahçesi olarak bile kullanılabileceğini düşünmüyorum bunları tabii İznik Belediyesine sormamız gerekiyor bu arsanın koleksiyon değerini olduğunu düşünüyorum. Papa'nın İznik ziyareti sonrasında gayrimenkullerde daha önce görülmemiş etkiler olmaya başladı. Bundan önce İznik zaten değerliydi ve daha da değerli olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Papa ziyaret etti, 5,5 milyon TLye satışa kondu! İznikteki arsalar değerlendi

Arsanın, sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle yapılaşmaya kapalı olduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası