Fenerbahçe'den kaleye Ederson hamlesi! Galatasaray'ın transfer listesindeydi

Fenerbahçe’den kaleye Ederson hamlesi! Galatasaray’ın transfer listesindeydi

- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci Ederson için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından yarışa girdiği ve transferi bitirmeye çalıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de sezon başında Jose Mourinho'nun sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörle birlikte eksik bölgelere yapılacak transferlere çevrildi. 

İrfan Can Eğribayat ve Livakovic'in fileleri koruduğu sarı-lacivertlilerde kaleye yeni bir eldiven arayışına girildi.

FENERBAHÇE EDERSON İÇİN MASADA!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Brezilyalı kaleci Ederson için harekete geçti. 

Romano "Fenerbahçe, Ederson için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından yarışa girdi ve transferi bitirmeye çalışıyor" dedi. 

DONNARUMMA YERİNE GEÇECEK 

Öte yandan Manchester City'nin Ederson'un ayrılması halinde, kalesini Gianluigi Donnarumma ile güçlendireceği aktarıldı.

