Mourinho'dan Portekiz'e iner inmez flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılık sonrası ilk kez konuştu

- Güncelleme:
Benfica maçı öncesinde yüzüne bakmayıp yönetimi de “Şampiyonlar Ligi’ni düşünmüyorlar” diyerek suçlayan Jose Mourinho Fenerbahçe'den kovulmuştu. Mourinho, Portekiz'e iner inmez ayrılık kararına yönelik ilk kez konuştu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üzerinden transfer eleştirisi yapan Mourinho ile yollarını ayırdı. Binlerce kişinin karşıladığı İstanbul'dan tek başına ayrılan Mourinho Portekiz'e iner inmez açıklamalarda bulundu.

Benfica maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalara vurgu yapan Mourinho, "Ben buyum" dedi.

EVE GİDİP MAÇ İZLEYECEĞİM

Lizbon'da basın mensuplarının karşıladığı Mourinho, havalimanında geleceğiyle ilgili bir soru üzerine "Ailemle akşam yemeği yemek için eve gideceğim ve Sporting - Porto maçını izleyeceğim" cevabını verdi.

Mourinho'dan Portekiz'e iner inmez flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılık sonrası ilk kez konuştu - 1. Resim

BENFİCA MAÇI SÖYLEDİĞİ OLAY SÖZLERE VURGU YAPTI

Mourinho, görevden alınmasıyla ilgili soruyu ise "Benfica maçından önce düzenlediğim basın toplantısını izlediniz mi?" diyerek cevapladı.

Mourinho'dan Portekiz'e iner inmez flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılık sonrası ilk kez konuştu - 2. Resim

BEN BUYUM BİTTİ!

Mourinho, ayrılık kararında sözlerinin etkili olup olmadığına yönelik soruyu ise "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben buyum, bitti, bitti" sözleriyle geçiştirdi.

MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Benfica maçı öncesinde Fenerbahçe yönetimini, "Kerem Aktürkoğlu transferini istemiyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkân sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu" şeklinde sözlerle eleştirmişti.

