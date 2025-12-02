Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta veda zamanı: Ayrılık kararını duyurdular
Beşiktaş'ta kadroya girmekte zorlanan 28 yaşındaki stoper oyuncusu Felix Uduokhai'nin daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ileri sürüldü.
Siyah beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan Alman savunmacı Felix Uduokhai, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Sky Sport’un haberine göre; 28 yaşındaki savunmacı, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu doğrultuda ayrılmak istiyor.
SEZON BAŞINDA AUGSBURG’DAN ALINDI
Bundesliga’da Wolfsburg formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Uduokhai, sezon başında Augsburg’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.
11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Siyah beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uduokhai, bu sezon toplamda 11 resmi maçta forma giydi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR