Beşiktaş'ta kadroya girmekte zorlanan 28 yaşındaki stoper oyuncusu Felix Uduokhai'nin daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ileri sürüldü.

Siyah beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlanan Alman savunmacı Felix Uduokhai, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Sky Sport’un haberine göre; 28 yaşındaki savunmacı, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu doğrultuda ayrılmak istiyor.

SEZON BAŞINDA AUGSBURG’DAN ALINDI

Bundesliga’da Wolfsburg formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Uduokhai, sezon başında Augsburg’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Siyah beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uduokhai, bu sezon toplamda 11 resmi maçta forma giydi.

Haberle İlgili Daha Fazlası