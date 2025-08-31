Guardiola'nın koltuk sallanıyor: Galatasaray'ın rakibi Manchester City krizde!
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Ligi'nni şampiyonluk adaylarından Manchester City, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenldi. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, 3 haftada alınana 2 mağlubiyetle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Premier Lig'in 3. haftasında Brighton evinde Manchester City karşılaştı. Manchester City öne geçtiği maçta 89. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.
34. dakikada Haaland ile öne geçen City, eski oyuncusu Milner'ın 67. dakikada penaltıdan attığı gole engel olamadı. 89. dakikada Gruda Brighton'a 3 puanı getiren golü kaydetti.
Premier Lig'in ilk 3 haftasında 2 yenilgi alan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola'nada tepkiler artmaya başladı. 2. kez yenilgi yaşayan City, 3 puanda kaldı. Brighton ise 4 puana yükseldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City'le olan maçı 28 Ocak günü oynanacak.
