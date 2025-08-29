Manchester City'den Galatasaray'ı yıkan karar!

Galatasaray dün belirlenen Şampiyonlar Ligi kuraları sonucu Manchester City ile eşleşti. Bu durum İngiliz devi tarafından transferlerin askıya alınmasına sebep olurken, Galatasaray'ın yaz başından beri denediğiüçlü City paketi hayalleri suya düştü.

Manchester City'nin istemediği tek şey Şampiyonlar Ligi'nde eski oyuncularını bünyesinde barındıran bir takımla karşılaşmaktı. Bu neden İngiliz devini Galatasaray'ın isteklerini çevirmeye itti. İlkay Gündoğan, Akanji ve Ederson şeklinde planlanan bu üçlü paketin transferinin Manchester City tarafından olumsuz olduğu belirtildi.

Manchester City, bu oyunculardan herhangi birini Galatasaray'a kiralasa bile, bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'deki gibi kendi takımına karşı oynamasını yasaklayan bir kural bulunmuyor. Bu da Manchester City'i korkutan bir durum.

Manchester City, 2022-23 sezonunda Oleksandr Zinchenko ve Gabriel Jesus'u sattığı Arsenal'in doğrudan şampiyonluk rakibi haline gelmesiyle büyük bir korku yaşadı. Bu durumda Guardiola ve Hugo Viana'nın Galatasaray'a satış yapmaktan kaçınıp, ellerindeki oyuncular için başka talipler aramaları muhtemel.