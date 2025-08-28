Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı. Gözler Galatasaray'ın rakiplerine çevrildi. Temsilcimiz, her torbadan 2 rakip olmak üzere toplam 8 rakip ile eşleşecek.
- NORVEÇ EKİBİ İSTANBUL'A GELİYOR
- ÖZBEK'İN "BÜYÜK RAKİP" İSTEĞİ TUTUYOR: 4. RAKİP ATLETICO MADRİD
- 3. RAKİP FRANKFURT!
- GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR: İNGİLTERE DEPLASMANI
- ASLANIN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU
- RAKİPLER BELLİ OLUYOR
- ÖZBEK: BÜYÜK TAKIM İSTİYORUM
- ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
28.08.2025 19:56
NORVEÇ EKİBİ İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın 5. rakibi Norveç ekibi Bodo/Glimt oldu.
Bodo da Madrid gibi İstanbul'a gelecek.
28.08.2025 19:51
ÖZBEK'İN "BÜYÜK RAKİP" İSTEĞİ TUTUYOR: 4. RAKİP ATLETICO MADRİD
Galatasaray'ın 4. rakibi Avrupa ve İspanyol devi Atletico Madrid oldu. Madrid ekibi, İstanbul'a gelecek
28.08.2025 19:49
3. RAKİP FRANKFURT!
Galatasaray'ın 3. rakibi Frankfurt oldu. Sarı-kırmızılı ekip Almanya'ya gidecek. Frankfurt'un formasını Türk futbolcu Can Uzun giyiyor.
28.08.2025 19:42
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR: İNGİLTERE DEPLASMANI
Manchester City, Galatasaray'ın 2. rakibi oldu.
Maç İngiltere'de oynayacak.
28.08.2025 19:35
ASLANIN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU
Liverpool, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden oldu. Karşılaşma, Ali Sami Yen Rams Park'ta oynanacak.
28.08.2025 19:07
RAKİPLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı başladı. 2025-26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün çekilecek kura ile belirleniyor.
Temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.
ÖZBEK: BÜYÜK TAKIM İSTİYORUM
28.08.2025 19:05
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul'da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak" dedi.
28.08.2025 19:00
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)
2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)
3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)
4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)