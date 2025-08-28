Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi&#039;nde kura heyecanı! Galatasaray&#039;ın rakipleri belli oluyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı. Gözler Galatasaray'ın rakiplerine çevrildi. Temsilcimiz, her torbadan 2 rakip olmak üzere toplam 8 rakip ile eşleşecek.

Canlı Anlatım Özeti
  • NORVEÇ EKİBİ İSTANBUL'A GELİYOR
  • ÖZBEK'İN "BÜYÜK RAKİP" İSTEĞİ TUTUYOR: 4. RAKİP ATLETICO MADRİD
  • 3. RAKİP FRANKFURT!
  • GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR: İNGİLTERE DEPLASMANI
  • ASLANIN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU
  • RAKİPLER BELLİ OLUYOR
  • ÖZBEK: BÜYÜK TAKIM İSTİYORUM
  • ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

28.08.2025 19:56

NORVEÇ EKİBİ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın 5. rakibi Norveç ekibi Bodo/Glimt oldu. 

Bodo da Madrid gibi İstanbul'a gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 1. Resim

28.08.2025 19:51

ÖZBEK'İN "BÜYÜK RAKİP" İSTEĞİ TUTUYOR: 4. RAKİP ATLETICO MADRİD

Galatasaray'ın 4. rakibi Avrupa ve İspanyol devi Atletico Madrid oldu. Madrid ekibi, İstanbul'a gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 1. Resim

28.08.2025 19:49

3. RAKİP FRANKFURT! 

Galatasaray'ın 3. rakibi Frankfurt oldu. Sarı-kırmızılı ekip Almanya'ya gidecek. Frankfurt'un formasını Türk futbolcu Can Uzun giyiyor.

28.08.2025 19:42

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR: İNGİLTERE DEPLASMANI

Manchester City, Galatasaray'ın 2. rakibi oldu.

Maç İngiltere'de oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 1. Resim

28.08.2025 19:35

ASLANIN İLK RAKİBİ BELLİ OLDU

Liverpool, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden oldu. Karşılaşma, Ali Sami Yen Rams Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - 1. Resim

28.08.2025 19:07

RAKİPLER BELLİ OLUYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı başladı. 2025-26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün çekilecek kura ile belirleniyor.

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

ÖZBEK: BÜYÜK TAKIM İSTİYORUM

28.08.2025 19:05

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Biz büyük takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. İstanbul'da yine büyük takımları istiyorum. Hedefimiz bir üst tura çıkmak" dedi.

28.08.2025 19:00

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

