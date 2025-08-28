PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'deki 4 kulübe para cezası verdi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti. PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi.
4 KULÜBE PARA CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira cezası kesildi.
BAZI TARAFTARIN KARTLARI BLOKE EDİLDİ
PFDK, ayrıca Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.
KOCELİ SPORTİF DİREKTÖRÜNE SOYUNMA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI
Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verdi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak