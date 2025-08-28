Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'deki 4 kulübe para cezası verdi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti. PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 4 kulübe para cezası verdi.

4 KULÜBE PARA CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira cezası kesildi.

BAZI TARAFTARIN KARTLARI BLOKE EDİLDİ

PFDK, ayrıca Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

KOCELİ SPORTİF DİREKTÖRÜNE SOYUNMA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI

Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

