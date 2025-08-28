Yeni Malatyaspor puan silme cezası neden verildi? TFF 2. Lig puan durumu

Geçtiğimiz hafta da aynı sebeple 6 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, bu gelişmenin ardından ligde ciddi bir dezavantaja uğradı. Peki, Yeni Malatyaspor puan silme cezası neden verildi?

YENİ MALATYASPOR PUAN SİLME CEZASI NEDEN VERİLDİ?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. Kulübün, daha önceki bir dosya kapsamında borçlarını zamanında ödememesi ve FIFA tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle yaptırım uygulandığı iddia edildi.

Önceki hafta da benzer bir ceza alan sarı-siyahlı ekip iki hafta üst üste 6’şar puan kaybı yaşamış oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor’a mevcut dosya kapsamında toplam 6 puan silme cezası uygulamıştır” denildi.

TFF 2. LİG PUAN DURUMU

Beyaz Grup

•⁠ ⁠Şanlıurfaspor (3)

•⁠ ⁠Petrolspor (3)

•⁠ ⁠Ankaraspor (3)

•⁠ ⁠Adana 1954 (1)

•⁠ ⁠Elazığspor (1)

•⁠ ⁠Bucaspor 1928 (1)

•⁠ ⁠Karaman FK (1)

•⁠ ⁠24 Erzincanspor (1)

•⁠ ⁠Altınordu (1)

•⁠ ⁠Ankaragücü (1)

•⁠ ⁠Erbaaspor (1)

•⁠ ⁠Karacabey Belediye Spor (1)

•⁠ ⁠Kepez Belediyespor (1)

•⁠ ⁠Beyoğlu Yeni Çarşı (1)

•⁠ ⁠İskenderun (1)

•⁠ ⁠Muğlaspor (0)

•⁠ ⁠İnegölspor (0)

•⁠ ⁠Kastamonuspor 1966 (0)

•⁠ ⁠Tuzlaspor (0)

Kırmızı Grup

•⁠ ⁠Bursaspor (3)

•⁠ ⁠Isparta 32 (3)

•⁠ ⁠Menemen Belediyespor (3)

•⁠ ⁠Aliağa (3)

•⁠ ⁠Güzide Gebze Spor (3)

•⁠ ⁠Ankara Demirspor (3)

•⁠ ⁠Muş 1984 (3)

•⁠ ⁠1461 Trabzon FK (1)

•⁠ ⁠68 Aksarayspor (1)

•⁠ ⁠Arnavutköy Belediye Spor (1)

•⁠ ⁠Kırklarelispor (1)

•⁠ ⁠Kahramanmaraş İstiklal Spor (0)

•⁠ ⁠Somaspor (0)

•⁠ ⁠Fethiyespor (0)

•⁠ ⁠Mardin Büyükşehir (0)

•⁠ ⁠Yeni Mersin İY (0)

•⁠ ⁠Adanaspor (0)

•⁠ ⁠Yeni Malatya (-12)