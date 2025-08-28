Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!

Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!
UEFA Konferans Ligi, Beşiktaş, Hakem, Danimarka, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile Lausanne arasında oynanacak kritik mücadelenin hakemi açıklandı. UEFA, karşılaşmada düdüğü hakem Jakob Kehlet’in çalacağını duyurdu. Jakob Kehlet kimdir, nereli merak ediliyor.

Jakob Kehlet, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinden, Konferans Ligi karşılaşmalarına kadar birçok farklı turnuvada görev yaptı. Şimdi ise Beşiktaş - Lausanne maçında düdük Kehlet'te olacak.

Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu! - 1. Resim

JAKOB KEHLET KİMDİR, NERELİ?

Danimarkalı hakem Jakob Kehlet, 5 Eylül 1980 tarihinde Aarhus’ta doğdu. 2009 yılından itibaren Danimarka Süper Ligi’nde maç yöneten Kehlet, 2011’de FIFA kokartı alarak uluslararası müsabakalarda görev almaya başladı.

Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu! - 2. Resim

JAKOB KEHLET HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Kehlet bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinden Konferans Ligi karşılaşmalarına, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından UEFA Uluslar Ligi mücadelelerine kadar pek çok önemli müsabakada görev aldı.

Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu! - 3. Resim

Ayrıca genç milli takımlar düzeyinde Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında da sahada yer aldı. Kariyerinde 500’ün üzerinde maç yöneten Danimarkalı hakem, 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig’de misafir VAR hakemi olarak da görevlendirildi.

Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu! - 4. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne Sport’u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada düdük Jakob Kehlet’in olacak. Mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Show TV kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KKM bakiyelerinde 13,4 milyar liralık düşüşYabancılar 89,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? - HaberlerBahar yeni sezon ne zaman başlayacak?KPSS B grubu sınavı ne zaman? - HaberlerKPSS B grubu sınavı ne zaman?Balık sezonu ne zaman açılıyor? - HaberlerBalık sezonu ne zaman açılıyor?Az önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi... - HaberlerAz önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi...Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? - HaberlerŞule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü?BİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var? - HaberlerBİM aktüel ürünler 29 Ağustos Cuma raflarda! Bu hafta hangi ürünler var?
Sonraki Haber Yükleniyor...