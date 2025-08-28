Jakob Kehlet kimdir, nereli? Beşiktaş - Lausanne maçının hakemi Kehlet oldu!

Jakob Kehlet, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinden, Konferans Ligi karşılaşmalarına kadar birçok farklı turnuvada görev yaptı. Şimdi ise Beşiktaş - Lausanne maçında düdük Kehlet'te olacak.

JAKOB KEHLET KİMDİR, NERELİ?

Danimarkalı hakem Jakob Kehlet, 5 Eylül 1980 tarihinde Aarhus’ta doğdu. 2009 yılından itibaren Danimarka Süper Ligi’nde maç yöneten Kehlet, 2011’de FIFA kokartı alarak uluslararası müsabakalarda görev almaya başladı.

JAKOB KEHLET HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Kehlet bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinden Konferans Ligi karşılaşmalarına, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından UEFA Uluslar Ligi mücadelelerine kadar pek çok önemli müsabakada görev aldı.

Ayrıca genç milli takımlar düzeyinde Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında da sahada yer aldı. Kariyerinde 500’ün üzerinde maç yöneten Danimarkalı hakem, 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig’de misafir VAR hakemi olarak da görevlendirildi.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne Sport’u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada düdük Jakob Kehlet’in olacak. Mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Show TV kanalından canlı yayınlanacak.