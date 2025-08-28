Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne Sport’u İstanbul’da ağırlıyor. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantajı elinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı’nda taraftar desteğini arkasına alarak gruplara kalmayı hedefliyor. Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu açıklanırken ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik merak ediliyor.
Beşiktaş, rövanş mücadelesinde alacağı her galibiyetle adını Konferans Ligi’nin lig aşamasına yazdıracak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde ise uzatma ve penaltılar turu belirleyecek. Peki, Beşiktaş - Lausanne Sport ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik?
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇ KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş muhtemel 11: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Jurasek, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham, Emirhan Topçu
Lausanne muhtemel 11: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Lausanne Sport maçı Türkiye’de futbolseverlerle Show TV ekranlarından buluşacak.
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş ile Lausanne Sport arasında oynanacak rövanş mücadelesi Show TV’den şifresiz şekilde yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet’in yöneteceği mücadelede yardımcı hakemler Lars Hummelgaard ve Martin Markus olacak.