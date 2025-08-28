Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik?

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik?
UEFA Konferans Ligi, Beşiktaş, Kadro, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne Sport’u İstanbul’da ağırlıyor. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-1 berabere kalarak avantajı elinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı’nda taraftar desteğini arkasına alarak gruplara kalmayı hedefliyor. Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu açıklanırken ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik merak ediliyor.

Beşiktaş, rövanş mücadelesinde alacağı her galibiyetle adını Konferans Ligi’nin lig aşamasına yazdıracak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde ise uzatma ve penaltılar turu belirleyecek. Peki, Beşiktaş - Lausanne Sport ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik?

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇ KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş muhtemel 11:  Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Uduokhai, Taylan Bulut, Jurasek, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham, Emirhan Topçu

Lausanne muhtemel 11: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekweiry, Diakite, Sene

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lausanne Sport maçı Türkiye’de futbolseverlerle Show TV ekranlarından buluşacak.

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - 4. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Lausanne Sport arasında oynanacak rövanş mücadelesi Show TV’den şifresiz şekilde yayınlanacak.

Beşiktaş - Lausanne Sport maç kadrosu: İlk 11 belli oldu mu, kimler eksik? - 5. Resim

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE SPORT MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı’nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet’in yöneteceği mücadelede yardımcı hakemler Lars Hummelgaard ve Martin Markus olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rus yüzücünün ardından sırra kadem basmıştı: Belaruslu iş adamı Anatol Kotau'nun akıbeti belli olduAvrupa'da Tesla'ya ağır darbe! Satışlar yarı yarıya düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 4. haftanın programı belli oldu - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 4. haftanın programı belli olduGöztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerGöztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama - HaberlerKPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulamaGençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda şifreli mi? Biletler fiyatları da belli oldu - HaberlerGençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda şifreli mi? Biletler fiyatları da belli olduSakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyor - HaberlerSakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyorTUS ne zaman açıklanacak? İşte puan hesaplama sistemi - HaberlerTUS ne zaman açıklanacak? İşte puan hesaplama sistemi
Sonraki Haber Yükleniyor...