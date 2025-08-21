Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor Panathinaikos'u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?

Samsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?
UEFA Avrupa Ligi, Samsunspor, Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi, Play-off Turu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, 27 yıl aradan sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor. Karadeniz temsilcisi, yarın Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile Atina Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ''Samsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar?'' soruları gündemde.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'U YENERSE NE OLUR?

Samsunspor Panathinaikos’u yenerse UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan yükselme şansını elde edecek. Panathinaikos’u elemesi halinde Karadeniz ekibi Türkiye’yi Avrupa’nın önemli kulüp turnuvalarında temsil etmeye devam edecek.

Samsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar? - 1. Resim

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'A YENİLİRSE NE OLUR?

Samsunspor play-off mücadeledesinde Panathinaikos’a mağlup olursa UEFA Avrupa Ligi yolculuğu sona erecek. Yine de Karadeniz temsilcisi, elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye devam edebilecek.

Samsunspor Panathinaikos’u yenerse ne olur, yenilirse ne olur? Samsunspor nasıl tur atlar? - 2. Resim

SAMSUNSPOR NASIL TUR ATLAR?

Karadeniz ekibinin tur atlaması için bu akşamki ve haftaya yapılacak rövanş maçında Panathinaikos karşısında üstünlük kurması gerekiyor. İlk maçın skoru ve rövanşta elde edilecek sonuç turun sonucu belirleyecek. Samsunspor'un Panathinaikos’u play-off turunda elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Karadeniz ekibi boy göstermiş olacak.

