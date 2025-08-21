Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak!
Samsunspor, uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa arenasına adım atıyor. Karadeniz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu merak edilirken Samsunspor - Panathinaikos canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek.
Avrupa sahnesine tam 27 yıl sonra geri dönen Samsunspor, bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Atina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak kritik UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi Samsunspor - Panathinaikos maçı için geri sayım başladı!
SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos’a konuk oluyor. Samsunspor - Panathinaikos maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Samsunspor'un Avrupa mücadelesi HT Spor üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar, ek bir ücret ödemeden maçın heyecanına ortak olabilecek.
SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Panathinaikos maçı 21 Ağustos 2025 tarihinde Atina’da saat 21.00’de başlayacak. İki takımın Avrupa’da uzun yıllar sonra karşı karşıya geleceği bu akşamki karşılaşma, tur avantajını ele geçirmek isteyen temsilcimiz Samsunspor için son derece mühim.
SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Panathinaikos muhtemel 11: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Maksimovic, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderkski
Samsunspor muhtemel 11: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Soner, Dimata, Ntcham, Emre, Mouandilmadji