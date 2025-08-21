UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nin bir diğer temsilcisi Başakşehir, play-off turu ilk maçında Romanya ekibi Universitatea Craiova’yı İstanbul’da konuk edecek.

Uzun bir aranın ardından Avrupa sahnesine geri dönen Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan devi Panathinaikos ile karşılaşacak. Peki, Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı?

AVRUPA VE KONFERANS LİGİ PLAY OFF TEK MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu çift maç üzerinden oynanıyor. Takımlar ilk maçı oynadıktan sonra rövanş karşılaşmalarıyla turu geçmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR RÖVANŞ MAÇI OYNAYACAK MI?

Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor Avrupa ve Konferans ligi play-off ilk maçlarını tamamladıktan sonra rövanş maçına çıkacak. Rövanş mücadeleleri önümüzdeki hafta oynanacak.

BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.00’de sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.30’da oynayacak.

SAMSUNSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de mücadele edecek.