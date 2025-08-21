Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı?

Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı?

- Güncelleme:
Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor, play-off turunda sahneye çıkıyor. Bugün oynanacak karşılaşmalarda üç temsilcimiz de avantajlı skor ararken, futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay da Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı konuları oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi’nin bir diğer temsilcisi Başakşehir, play-off turu ilk maçında Romanya ekibi Universitatea Craiova’yı İstanbul’da konuk edecek.

Uzun bir aranın ardından Avrupa sahnesine geri dönen Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan devi Panathinaikos ile karşılaşacak. Peki, Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı?

Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - 1. Resim

AVRUPA VE KONFERANS LİGİ PLAY OFF TEK MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu çift maç üzerinden oynanıyor. Takımlar ilk maçı oynadıktan sonra rövanş karşılaşmalarıyla turu geçmeye çalışacak.

Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE SAMSUNSPOR RÖVANŞ MAÇI OYNAYACAK MI?

Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor Avrupa ve Konferans ligi play-off ilk maçlarını tamamladıktan sonra rövanş maçına çıkacak. Rövanş mücadeleleri önümüzdeki hafta oynanacak.

Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.00’de sahaya çıkacak.

Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - 4. Resim

BAŞAKŞEHİR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasını 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.30’da oynayacak.

Avrupa ve Konferans Ligi play-off tek maç mı? Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor rövanş oynayacak mı? - 5. Resim

SAMSUNSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de mücadele edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

