Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik?

Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Kadro, İlk 11, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile karşılaşacak. Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu duyulurken şimdi ise futbolseverler ilk 11’de kimler var, kimler eksik merak ediyor.

Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu açıklandı! Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Kartal, sahaya bu akşam avantaj için çıkıyor.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ın Lausanne deplasmanına götürdüğü kadro:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik? - 1. Resim

LAUSANNE BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiltaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Lausanne muhtemel 11: Letica, Okoh, Dussenne, Mouanga, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik? - 2. Resim

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

La Tuiliere Stadı’nda oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Lausanne - Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus kanalından yayınlanacak. Maç şifreli olarak abonelere özel ekranlara gelecek.

Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik? - 3. Resim

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi’nde tur mücadelesi veren Beşiktaş, Lausanne-Sport deplasmanında 21 Ağustos Perşembe günü saati ile 21.15’te başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu…Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu - HaberlerMasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı? - Haberler22 Ağustos BİM kırtasiye ürünleri kataloğu çıktı mı?Testo Taylan öldü mü? Ölüm iddialarıyla gündemde - HaberlerTesto Taylan öldü mü? Ölüm iddialarıyla gündemdeAraç içi kamera takmak zorunlu mu? Hangi modelleri kapsadığı belli oldu - HaberlerAraç içi kamera takmak zorunlu mu? Hangi modelleri kapsadığı belli olduBugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı - HaberlerBugün maç var mı? 21 Ağustos maç programıYargıç Frank Caprio neden öldü, kimdir? ABD'li ünlü yargıç hayatını kaybetti - HaberlerYargıç Frank Caprio neden öldü, kimdir? ABD'li ünlü yargıç hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...