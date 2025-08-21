Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik?

Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu açıklandı! Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Kartal, sahaya bu akşam avantaj için çıkıyor.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ın Lausanne deplasmanına götürdüğü kadro:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiltaş muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Lausanne muhtemel 11: Letica, Okoh, Dussenne, Mouanga, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

La Tuiliere Stadı’nda oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından canlı izlenebilecek. Lausanne - Beşiktaş maçı S Sport ve S Sport Plus kanalından yayınlanacak. Maç şifreli olarak abonelere özel ekranlara gelecek.

LAUSANNE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi’nde tur mücadelesi veren Beşiktaş, Lausanne-Sport deplasmanında 21 Ağustos Perşembe günü saati ile 21.15’te başlayacak.