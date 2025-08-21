Bugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı

Futbol tutkunlarının her gün merakla takip ettiği maç programı 21 Ağustos 2025 Perşembe günü için belli oldu. Avrupa Konferans Ligi Play-off'da oynanacak maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Özellikle Panathinaikos-Samsunspor, Lausanne-Beşiktaş, Başakşehir – Universitatea Craiov karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Peki, Bugün maç var mı? İşte günün karşılaşmaları...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. Avrupa Konferans Ligi Play-off'da Türk takımlar başta olmak üzere önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekrana kilitleyecek.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TÜRK TAKIMLARI

Samsunspor – Panathinaikos 21:00

AVRUPA KONFERANS LİGİ TÜRK TAKIMLARI

Başakşehir – Universitatea Craiova 20:45

Lausanne – Beşiktaş 21:15

AVRUPA LİGİ. PLAY-OFF

Midtjylland – Kuopion 12:30

Brann – AEK Larnaca 20:00

Malmö – Sigma Olumouc 20:00

FK Shkendija – Ludogorets 21:00

M.Tel Aviv – Dinamo Kiev 21:00

Zinjski – Uyrecht 21:00