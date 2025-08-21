Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı

Bugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı

- Güncelleme:
Bugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı
Futbol, Maç Programı, Avrupa Konferans Ligi, Panathinaikos, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 21 Ağustos maç programı belli oldu. Bugün, Avrupa Konferans Ligi Play-off-Türk Takımları gibi birçok ligde nefes kesen maçlar oynanacak. Panathinaikos-Samsunspor, Lausanne-Beşiktaş karşılaşmaları günün en çok dikkat çeken mücadeleleri arasındadır. Peki, Bugün maç var mı? İşte 21 Ağustos maç programı...

Futbol tutkunlarının her gün merakla takip ettiği maç programı 21 Ağustos 2025 Perşembe günü için belli oldu. Avrupa Konferans Ligi Play-off'da oynanacak maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Özellikle Panathinaikos-Samsunspor, Lausanne-Beşiktaş, Başakşehir – Universitatea Craiov karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Peki, Bugün maç var mı? İşte günün karşılaşmaları...

Bugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. Avrupa Konferans Ligi Play-off'da Türk takımlar başta olmak üzere önemli karşılaşmalar futbolseverleri ekrana kilitleyecek. 

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TÜRK TAKIMLARI

  • Samsunspor – Panathinaikos 21:00

AVRUPA KONFERANS LİGİ TÜRK TAKIMLARI

  • Başakşehir – Universitatea Craiova 20:45
  • Lausanne – Beşiktaş 21:15

Bugün maç var mı? 21 Ağustos maç programı - 2. Resim

AVRUPA LİGİ. PLAY-OFF

Midtjylland – Kuopion 12:30

Brann – AEK Larnaca 20:00

Malmö – Sigma Olumouc 20:00

FK Shkendija – Ludogorets 21:00

M.Tel Aviv – Dinamo Kiev 21:00

Zinjski – Uyrecht 21:00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

