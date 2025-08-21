Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk...

Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor uzun bir aradan sonra Avrupa sınavına çıkacak ve Panatihnakos önünde gruplara kalmak için avantajlı skor arayacak. Futbolseverler heyecanla bu maçı bekliyor, peki Samsunspor'un Avrupa maçı ne zaman? Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? İşte dev maça doğru tüm detaylar ve son gelişmeler...

Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Avrupa kupaları bilet alan Samsunspor tarihi bir sınava çıkıyor. 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kırmızı beyazlılar, Panatihnakos deplasmanında tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Geçen sezon güzel işlere imza atan ve sergilettiği futbolla beğeni toplayan teknik direktör Thomas Reis, “Korkmadan sahaya çıkacağız. Oynadığımız futboldan zevk almak istiyoruz. Holse’nin olmasını isterdim. Hedefimiz buradan avantajlı bir skorla dönmek” dedi. 

Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk... - 1. Resim

SAMSUN KRİTİK MAÇA HAZIR

Dün Yunanistan’a giden Samsunspor son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı’nda yaptı. Reis futbolcularına taktik ağırlıklı bir antrenman yaptırdı. İdmanın sonunda kısa pas çalışan futbolcular, ardından bol bol şut çekti.

Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk... - 2. Resim

27 SENE SONRA AVRUPA ARENASINDA

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz son olarak 1998-1989 sezonunda Intertoto Kupası’nda yer almıştı. Samsunspor tam 27 sene sonra tekrar arenaya çıkacak.

Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk... - 3. Resim

SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor, konuğu olacağı Panathinaikos ile bu akşam karşılaşacak. Maç Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Panathinaikos-Samsunspor maçı HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK? 

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, Mateo Busquets Ferrer ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Dünyanın en nazik hakimi" Frank Caprio hayatını kaybetti
