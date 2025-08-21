Samsunspor - Panatihnakos maçı saat kaçta, nereden izlenir? 27 yıl sonra bir ilk...

Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve Avrupa kupaları bilet alan Samsunspor tarihi bir sınava çıkıyor. 27 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kırmızı beyazlılar, Panatihnakos deplasmanında tarihinde ilk kez Avrupa Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Geçen sezon güzel işlere imza atan ve sergilettiği futbolla beğeni toplayan teknik direktör Thomas Reis, “Korkmadan sahaya çıkacağız. Oynadığımız futboldan zevk almak istiyoruz. Holse’nin olmasını isterdim. Hedefimiz buradan avantajlı bir skorla dönmek” dedi.

SAMSUN KRİTİK MAÇA HAZIR

Dün Yunanistan’a giden Samsunspor son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı’nda yaptı. Reis futbolcularına taktik ağırlıklı bir antrenman yaptırdı. İdmanın sonunda kısa pas çalışan futbolcular, ardından bol bol şut çekti.

27 SENE SONRA AVRUPA ARENASINDA

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz son olarak 1998-1989 sezonunda Intertoto Kupası’nda yer almıştı. Samsunspor tam 27 sene sonra tekrar arenaya çıkacak.

SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor, konuğu olacağı Panathinaikos ile bu akşam karşılaşacak. Maç Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak. Panathinaikos-Samsunspor maçı HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, Mateo Busquets Ferrer ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.