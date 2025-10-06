Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Stüdyoda gergin anlar yaşandı

6 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Stüdyoda gergin anlar yaşandı

6 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Stüdyoda gergin anlar yaşandı
Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta yarışmasında Miyase, Tuğba, Hanife ve Maysa mutfakta hünerlerini sergiledi. Günün menüsünde "kilo aldırmayan mantı" yer aldı. Kayınvalidelerin puanlamasının ardından en yüksek puanı toplayan gelin, günün ödülü olan çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 6 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte tüm ayrıntılar...

Gündüz kuşağında sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta, haftanın ilk bölümüyle ekrana geldi. Heyecanın eksik olmadığı yeni bölümde, Hanife ile kayınvalidesi arasında fikir ayrılıklar yaşandı.

Öte yandan yarışmaya yeni katılan Türkmen gelin Maysa, kayınvalidesinin evinden taşınarak kendi düzenini kurmak istediğini dile getirdi.

Hanife ise eşi de sorunlarını çözdüğünü belirterek, kayınvalidesinin evinde kalmaya karar verdi ve ev için yeni eşyalar aldı. Ancak bu karar kayınvalidesi Fadime Hanım'ın tepkisini çekti ve stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Günün sonunda kayınvalideler gelinlerin tabaklarını doğru bularak çeyrek altın kazandırmak için büyük bir çaba gösterdi.

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

6 Ekim 2025 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasını kazanarak çeyrek altını alan isim Tuğba oldu. 

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 

Miyase: 12

Maysa: 9

Tuğba: 20

Hanife:17

