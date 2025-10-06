6 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Stüdyoda gergin anlar yaşandı

Gündüz kuşağında sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta, haftanın ilk bölümüyle ekrana geldi. Heyecanın eksik olmadığı yeni bölümde, Hanife ile kayınvalidesi arasında fikir ayrılıklar yaşandı.

Öte yandan yarışmaya yeni katılan Türkmen gelin Maysa, kayınvalidesinin evinden taşınarak kendi düzenini kurmak istediğini dile getirdi.

Hanife ise eşi de sorunlarını çözdüğünü belirterek, kayınvalidesinin evinde kalmaya karar verdi ve ev için yeni eşyalar aldı. Ancak bu karar kayınvalidesi Fadime Hanım'ın tepkisini çekti ve stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Günün sonunda kayınvalideler gelinlerin tabaklarını doğru bularak çeyrek altın kazandırmak için büyük bir çaba gösterdi.

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

6 Ekim 2025 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasını kazanarak çeyrek altını alan isim Tuğba oldu.

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Miyase: 12

Maysa: 9

Tuğba: 20

Hanife:17