2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'da hafta finaline bir gün kala yarışmanın temposu artıyor 2 Ekim puan durumuyla birlikte çeyrek altının sahibi de netleşti. Bu hafta kadroya yeni katılan Şevval ve kaynanası Beyhan da mücadeleye dahil oldu. 2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu netleşti.
Gelinim Mutfakta’nın 2 Ekim bölümünde gelinler hünerlerini sergiledi. Kaynanaların verdiği puanlarla toplam değerlendirmeye gidildi. Gün sonunda “günün birincisi” ve “çeyrek altın” ödülünü alan isim açıklandı.
2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
Miyase-21 puan
Tuğba-14 puan
Şevval-11 puan
Hanife-8 puan
Hafta finalinde kazananın 10 altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında günün puan durumu haftalık puan tablosunun belirlenmesinde rol oynuyor.
2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
2 Ekim gününün çeyrek altın ödülünü Miyase kazandı. Hafta finaline bir gün kala günün birincisi olan Miyase haftalık puan tablosunda sıralamasını yükseltti.
