Avukat Serdar Öktem kimdir, kaç yaşında, nereli? Silahlı saldırıya uğradı!

Olay Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne ilerleyen Öktem’in aracının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağı civarında hedef alınmasıyla meydana geldi. Saldırının ardından polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, ağır yaralanan Serdar Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERDAR ÖKTEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Avukat Serdar Öktem İstanbul Şişli’de yaşanan silahlı saldırının ardından gündeme geldi. Hukuk alanında geniş bir deneyime sahip olan Öktem, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku gibi birçok alanda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor.

Türk Dünyası, insan hakları ve özellikle kadın ile çocuk hakları konularında da aktif rol oynayan Öktem, toplumsal olaylara duyarlılığıyla tanınıyor. Eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Öktem, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.

İngilizceyi iyi, Almancayı orta düzeyde kullanabilen Öktem, hukuki ve sosyal çalışmalarını yurt genelinde sürdürüyor.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde aracına yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Avukat Serdar Öktem, olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şu an için Öktem’in sağlık durumu hakkında kesin bir ölüm bilgisi bulunmamakta; ağır yaralı olarak hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.