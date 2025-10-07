Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nobel'i kazanan bilim insanı Fred Ramsdell ortadan kayboldu: Kimse ulaşamıyor

Nobel'i kazanan bilim insanı Fred Ramsdell ortadan kayboldu: Kimse ulaşamıyor

- Güncelleme:
Nobel&#039;i kazanan bilim insanı Fred Ramsdell ortadan kayboldu: Kimse ulaşamıyor
Dünya Haberleri

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell'in Idaho’nun dağlık bölgesinde dijital detoks yaptığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Ödül komitesi, Ramsdell’e haber veremediklerini belirtirken bilim insanının ödül kazandığından henüz haberdar olmadığı düşünülüyor.

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell’in, Idaho’nun teknolojiden uzak dağlık bir bölgesinde doğa yürüyüşünde olduğu için ödül kazandığından habersiz olduğu ortaya çıktı. 

The Guardian’ın haberine göre, Nobel Komitesi Ramsdell’e hâlâ ulaşamadı ve ödül haberini kendisine bildiremiyor.

2025 NOBEL ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte, bağışıklık sisteminin kendi vücuduna zarar vermesini engelleyen "düzenleyici T hücreleri" üzerine yaptıkları çığır açıcı keşiflerle bu yılki ödüle layık görüldü. 

Nobel'i kazanan bilim insanı Fred Ramsdell ortadan kayboldu: Kimse ulaşamıyor - 1. Resim

Nobel Komitesi, üç bilim insanının "periferik bağışıklık toleransı" olarak adlandırılan süreci aydınlattığını kaydetti. Komite Başkanı Olle Kämpe, açıklamasında "Keşifler, bağışıklık sisteminin neden kendi vücudumuza saldırmadığını anlamamızda belirleyici olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ramsdell’in detoks halinde olması sebebiyle kendisiyle iletişim kuramayan Nobel Komite Sekreteri,  Perlmann, “Kendisine ulaşamıyoruz, muhtemelen doğada, keyfini sürüyor” ifadelerinde bulundu.

"SIRT ÇANTASINI TAKARAK GEZİNTİYE ÇIKMIŞ OLABİLİR"

The Guardian’a konuşan yakın arkadaşı ve iş ortağı Jeffrey Bluestone da, "Ben de aradım ama sinyal yok. Idaho’nun dağlarında sırt çantasını takarak gezintiye çıkmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Trafik cezaları, IMEI kayıt ücreti, pasaport ve ehliyet harçları değişiyor! İşte 2026'da ödenecek ücretler
