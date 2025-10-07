Hüseyin Kocabıyık kimdir, nereli? Eski milletvekili gözaltına alındı

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR, NERELİ?

Hüseyin Kocabıyık 16 Ocak 1963 tarihinde Konya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır.

Kocabıyık, 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yapmış, 1995-1999 yılları arasında ise 53., 54. ve 55. hükümetlerde Başbakan Başdanışmanı olarak görev almıştır.

2004-2006 yılları arasında “Politika Merkezi” adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yürütmüş, ayrıca Türk Demokrasi Vakfı yönetim kurulu üyeliği ve Analitik Araştırmalar Merkezi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri olarak görev yapan Kocabıyık, medya alanında da önemli bir geçmişe sahiptir. Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Kocabıyık, 2014-2015 yılları arasında Turkuvaz Medya Ege Temsilciliği görevini yürütmüştür.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti’den İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. dönemlerde görev yapmıştır. Hüseyin Kocabıyık, evli ve bir erkek çocuk babasıdır. Eşi Funda Kocabıyık, 2018-2022 yılları arasında Uşak Valiliği görevinde bulunmuştur.

HÜSEYİN KOCABIYIK GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

AK Parti’den iki dönem İzmir milletvekilliği yapan Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu. Eski milletvekili X (Twitter) platformundaki paylaşımıyla gözaltına alındığını kamuoyuna açıkladı.

Kocabıyık, 22 Mart 2024 tarihinde “tedbirli kesin ihraç” talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 26 Mart’ta partiden ihraç edilmişti. Gözaltı kararının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, Kocabıyık’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililerden konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.