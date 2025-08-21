Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir, sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, rakibini elemesi halinde Konferans Ligi grup aşamasına kalacak.

İstanbul ekibi bu sezon Avrupa yolculuğuna ikinci eleme turundan başlamış, Bulgaristan’ın Cherno More ve Norveç’in Viking takımlarını saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdırmıştı. Şimdi gözler Craiova karşısında alınacak sonuca çevrildi.

BAŞAKŞEHİR - UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇ KADROSU

Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek, Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

Başakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda? - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR - UNIVERSITATEA CRAIOVA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Başakşehir muhtemel 11: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Shomurodov, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa

Universitatea Craiova muhtemel 11: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Stefan, Al Hamlawi, Baiaram

Başakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda? - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR - UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde oynanacak play-off karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Başakşehir-Universitatea Craiova mücadelesi TRT1 kanalından canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda? - 3. Resim

BAŞAKŞEHİR - UNIVERSITATEA CRAIOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki karşılaşma UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak.

Mücadele 21 Ağustos Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

