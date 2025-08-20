Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025

Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden geçtiğimiz sezon en fazla ülke puanı kazandıran takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, son 5 sezondaki performanslarıyla da ülke puanına en çok katkı yapan takım olarak kayda geçti.

Türkiye temsilcilerimizden Fenerbahçe 2025/26 Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025 - 1. Resim

ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

Türkiye’nin UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip 2024-2025 sezonunda elde ettiği 3.350 puanla ülke puanına en yüksek katkıyı sunarken, son 5 sezonda toplamda 13.950 puanla zirvede yer aldı.

Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan ile Fenerbahçe’yi takip etti. Geçtiğimiz sezon Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya’ya yalnızca 200 puan farkla geçilerek 10. sırada yer almıştı.

Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025 - 2. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

SıraÜlke21/2222/2323/2424/2525/26Toplam Puan
1İngiltere21.00023.00017.37529.4644.00094.839
2İtalya15.71422.35721.00021.8753.42884.374
3İspanya18.42816.57116.06223.8923.75078.703
4Almanya16.21417.12519.35718.4213.42874.545
5Fransa18.41612.58316.25017.9282.57167.748
6Hollanda19.20013.50010.00015.2503.33361.283
7Portekiz12.91612.50011.00016.2502.80055.466
8Belçika6.60014.20014.40015.6502.20053.050
9Türkiye6.70011.80012.00010.3002.50043.300
10Çek Cumhuriyeti6.7006.75013.50010.5502.60040.100
11Yunanistan8.0002.12511.40012.6872.50036.712
12Norveç7.6255.7508.00011.8121.50034.687
13Polonya4.6257.7506.87511.7503.37534.375
14Danimarka7.8005.9008.5007.6562.87532.731
15Avusturya10.4004.9004.8009.6501.50031.250
16İsviçre7.7508.5005.2007.0501.10029.600
17İskoçya7.9003.5006.4009.2501.40028.450
18İsveç5.1256.2501.87511.3753.25027.875
19İsrail6.7506.2508.7502.8752.37527.000
20Kıbrıs4.1255.1003.75010.5623.37526.912
21Rusya5.3004.3334.3334.3334.33322.632
22Hırvatistan6.0003.3755.8755.8751.25022.375
23Sırbistan9.5005.3751.4003.7252.00022.000
24Macaristan2.7505.8754.5006.6252.12521.875
25Romanya2.2506.2503.2507.7502.12521.625

