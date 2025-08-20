Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025

Türkiye temsilcilerimizden Fenerbahçe 2025/26 Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

Türkiye’nin UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip 2024-2025 sezonunda elde ettiği 3.350 puanla ülke puanına en yüksek katkıyı sunarken, son 5 sezonda toplamda 13.950 puanla zirvede yer aldı.

Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan ile Fenerbahçe’yi takip etti. Geçtiğimiz sezon Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya’ya yalnızca 200 puan farkla geçilerek 10. sırada yer almıştı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL