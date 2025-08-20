Şifresiz canlı yayın! Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, nerede izlenirmerak ediliyor. Heyecanla beklenen Fenerbahçe Benfica canlı yayın kanalı belli oldu!

Uzun yıllardır UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremeyen Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hasrete son vermek istiyor. Kadıköy’de oynanacak ilk maçta psikolojik üstünlüğü eline almak isteyen sarı-lacivertliler rövanşa rahat çıkma peşinde olacak!

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe - Benfica karşılaşması TRT 1 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Benfica maçı tüm futbolseverler için şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak kritik karşılaşma TRT 1 ile Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE BENFICA MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis