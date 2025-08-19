Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı, Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman sorularının cevapları belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe rakibi Benfica ile rövanş maçına çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu her sezon olduğu gibi iki maç üzerinden oynanıyor. Fenerbahçe, play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maç İstanbul’da, rövanş ise Portekiz’de oynanacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin play-off turunda oynayacağı ilk maç, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Benfica rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Benfica karşılaşması şifresiz yayınlanacak. TRT 1’den yapılacak canlı yayın ücretsiz ve şifresiz izlenebilecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe play-off turu öncesi kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Kadroda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise ilk maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Benfica maç kadrosu şu şekilde;

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun