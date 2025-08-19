Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman?

- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Tarih, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. İstanbul’da oynanacak ilk maç öncesi sarı-lacivertlilerde heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı, Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman soruları ise futbolseverlerin gündeminde yerini almış durumda.

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı, Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman sorularının cevapları belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe rakibi Benfica ile rövanş maçına çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu her sezon olduğu gibi iki maç üzerinden oynanıyor. Fenerbahçe, play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maç İstanbul’da, rövanş ise Portekiz’de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - 1. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA RÖVANŞ MAÇI OLACAK MI, NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin play-off turunda oynayacağı ilk maç, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Benfica rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak. 

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - 2. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - 3. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Benfica karşılaşması şifresiz yayınlanacak. TRT 1’den yapılacak canlı yayın ücretsiz ve şifresiz izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - 4. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe play-off turu öncesi kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Kadroda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise ilk maçta forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - 5. Resim

Fenerbahçe'nin Benfica maç kadrosu şu şekilde;

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kaynak: Türkiye Gazetesi

