Alex Pereira vs Ankalaev maçını kim kazandı? UFC 320 sonucu ve özet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
UFC 320 gecesinde Alex Pereira ile Magomed Ankalaev arasında gerçekleşen hafif ağır sıklet unvan maçı, tüm dünyada MMA tutkunlarının nefeslerini kesti. Uzun süredir beklenen bu rövanş mücadelesi, heyecan dolu anlara sahne oldu. Karşılaşma çok konuşuldu. Peki, Alex Pereira vs Ankalaev maçını kim kazandı? İşte maç özeti...

UFC 320 kapsamında gerçekleşen Alex Pereira vs Magomed Ankalaev karşılaşması 4 Ekim 2025 Cumartesi gecesi Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da yapıldı.

Türkiye saatiyle 05:00 sularında başlayan mücadele, hafif ağır sıklet unvanı için düzenlenen gecenin ana ekinliği olarak büyük ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu gecede milyonlarca MMA tutkunu canlı yayın üzerinden bu dev mücadeleyi izledi. Alex Pereira vs Ankalaev maçını kim kazandığına dair araştırmalar hız kazandı. 

Alex Pereira - Ankalaev maçını kim kazandı? UFC 320 sonucu ve özet - 1. Resim

ALEX PEREİRA VS ANKALAEV MAÇINI KİM KAZANDI? 

4 Ekim 2025 tarihinde Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da gerçekleşen UFC 230 ana etkinliğinde, hafif ağır sıklet şampiyonluk maçı için Alex Pereira vs Magomed Ankalaev ringe çıktı. 

Maç Türkiye saatiyle sabaha karşı başladı. Alex Pereira vs Magomed Ankalaev maçını kazanan isim Ankalaev oldu.

Alex Pereira - Ankalaev maçını kim kazandı? UFC 320 sonucu ve özet - 2. Resim

ALEX PEREİRA VS ANKALAEV MAÇ MAÇ ÖZETİ

Rövanş niteliğindeki bu mücadelede Pereira, güçlü bir sağ yumruk ve yerdeki vuruşuyla Ankalaev'i yalnızca 1 dakika 20 saniyede nakavt ederek kemerini geri aldı.

Önceki maçlarının aksine karşılaşma Ankalaev'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Hem teknik hem de hız açısından bu sonuç MMA dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu rövanşta Pereira'nın agresif ve etkili stratejisi öne çıktı. "Gecenin Performansı" ödülü Pereira'ya verildi. 

UFC 320 etkinliği kapsamında Alex Pereira vs Magomed Ankalaev mücadelesi izleyiciler için unutulmaz bir an olarak hafızalara kazandı. 

