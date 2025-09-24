Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir?

Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir?

Boks dünyasında büyük yankı uyandıran Jake Paul -Gervonta Tank Davis karşılaşması resmen açıklandı. Tarihi, yayın platformu ve Türkiye saatiyle ne zaman oynanacağı merak edildi.

Fenomen boksör Jake Paul ile namağlup hafif siklet şampiyonu Gervonta “Tank” Davis, tarihe geçecek bir gösteri maçı için ringe çıkmaya hazırlanıyor. ABD’de yapılacak olan mücadele Türkiye'de de yakından takip edilecek.

JAKE PAUL GERVONTA TANK DAVİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma, ABD’nin Atlanta eyaletindeki State Farm Arena’da 14 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek. Ancak Türkiye’de saat farkı nedeniyle bu tarih 15 Kasım Cumartesi sabahına denk geliyor.

Ana kart maçlarının sırasına bağlı olarak, Jake Paul ile Gervonta Davis’in ringe çıkacağı ana karşılaşmanın Türkiye saatiyle sabah 06.00’dan sonra başlaması öngörülüyor. 

Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir? - 1. Resim

JAKE PAUL GERVONTA TANK DAVİS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Dünyada ilgi gören dev maç, tüm dünyada Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. Netflix’in son dönemde boks yayıncılığına yaptığı yatırımların en dikkat çekici adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’deki boksseverler de maçı herhangi bir ek şifreleme olmadan Netflix üyelikleri üzerinden izleyebilecek. Yayın 15 Kasım Cumartesi sabahı 06.00'da başlayacak. 

Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir? - 2. Resim

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Bu karşılaşmayı farklı kılan en önemli nokta, iki boksör arasındaki devasa kilo farkı oldu. Jake Paul, son maçında 90.5 kilo civarında ringe çıkarken, Gervonta Davis hafif sikletin 60.7 kiloluk sınırında mücadele ediyor. Yaklaşık 30 kiloluk fark nedeniyle bu müsabaka, resmi bir unvan maçı yerine gösteri maçı statüsünde yapılıyor.

Dolayısıyla Gervonta Davis’in WBA hafif siklet şampiyonluk kemeri risk altında olmayacak. Bunun yerine karşılaşma, boks dünyasında iki farklı sikletin yıldızını buluşturan ticari ve sportif açıdan dikkat çekici bir gösteri olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

