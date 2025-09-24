24-25 Eylül'de Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon heyecanı bu hafta başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında, temsilcimiz Fenerbahçe de sahne alıyor.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi maçları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Bu platformlarda temsilcimiz Fenerbahçe’nin maçları da şifresiz izlenebiliyor.

Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4, Tabii Spor 5 ve Tabii Spor 6 olmak üzere farklı kanallarıyla aynı anda birden fazla karşılaşmayı ekranlara taşıyor.

24 EYLÜL AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

24 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb deplasmanı olacak. Mücadele 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

24 Eylül Çarşamba günü Avrupa Ligi'nde oynanacak diğer maçlar:

19:45 | PAOK - Maccabi Tel Aviv | Tabii Spor

19:45 | Midtjylland - Sturm Graz | Tabii Spor 1

22:00 | Real Betis - Nottingham Forest | Yayın Yok

22:00 | Braga - Feyenoord | CBC Sport, Tabii Spor 4

22:00 | Kızılyıldız - Celtic | Tabii Spor 2

22:00 | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | TRT 1, İçtimai TV

22:00 | Freiburg - Basel | Tabii Spor 5

22:00 | Malmö - Ludogorets | Tabii Spor 2

22:00 | Nice - Roma | Tabii Spor 1

25 EYLÜL AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

19:45 | G.A. Eagles - FCSB | Tabii Spor

19:45 | Lille - Brann | Tabii Spor

22:00 | Aston Villa - Bologna | CBC Sport / Tabii Spor

22:00 | Young Boys - Panathinaikos | Tabii Spor

22:00 | Utrecht - Lyon | TRT Spor

22:00 | Stuttgart - Celta Vigo | ITV / Tabii Spor

22:00 | Salzburg - Porto | Tabii Spor

22:00 | Glasgow Rangers - Genk | Tabii Spor

22:00 | Ferencvaros - Viktoria Plzen | Tabii Spor

AVRUPA LİGİ MAÇLARINI TABİİ SPOR'DAN NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Tabii Spor, internet üzerinden ve uydu platformları aracılığıyla izlenebiliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de canlı yayın seçeneği mevcut.