Haberler > Ekonomi > Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! Bakan Kurum'dan paylaşım geldi

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! Bakan Kurum'dan paylaşım geldi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği projeyle ilgili başvuru sürecine ilişkin video paylaştı.

81 ilde yapılacak 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başladı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Paylaşıma göre e-Devlet başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak. Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! Bakan Kurum'dan paylaşım geldi - 1. Resim

Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz."

BAŞVURULAR ARALIK AYINDA SONA ERİYOR

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları da 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

