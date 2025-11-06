Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Yüzyılın Konut Projesi' dolandırıcıların radarında! CİMER harekete geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi' milyonları heyecanlandırdı. Başvuru yapmak isteyen ve detayları merak eden vatandaşlar internetten konuya dair araştırma yaparken, dolandırıcılar da bu ilgiyi kullanarak sahte sayfalar açtı. CİMER, gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

81 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Yüzyılın Konut Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir törenle geçtiğimiz günlerde açıklandı. Projenin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar bilgi almak ve başvuru yapmak üzere internete yöneldi. Dolandırıcılar ise vatandaşları tuzağa düşürmek için bu ilgiyi kullanmaya başladı.

Dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı. Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

Bu yolla dolandırılan vatandaşların CİMER'e başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.

ONLARCA SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye, BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

OLTALAMA YÖNTEMİ KULLANILIYOR

CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında 'oltalama' (phishing) olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor. Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Bu tarz saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde ilgili hesaplara ait parolaların hızla güncellenmesi, suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.

