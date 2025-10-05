Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Sokak ortasında meydan dayağı kamerada
Bursa’da küçük bir kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Ailesi durumu öğrenince işletmeyi bastı, petshop sahibi sokak ortasında darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, iddialara göre petshopta çalışan kişi işletmeye gelen kız çocuğunu taciz etti.
İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi. Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı.
SOKAKTA MEYDAN DAYAĞI YEDİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.
O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.
