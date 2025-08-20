Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç galibiyet aldı, kaç yıldır gidemiyor? Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Karnesi
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uzun süredir özlemini dindiremediği gruplara katılım mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler, 16 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında grup aşamasına kalmayı başaramadı. Bu sezon play-off turunda Portekiz’in Benfica takımıyla karşılaşacak olan İstanbul ekibi, "Devler Ligi" hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, Avrupa’da oynayacağı 289. maçına çıkarken İstanbul’daki Kadıköy stadyumu büyük gün için geri sayımı başlattı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hasretini bugün sona erdirmek için sahada olacak!
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GALİBİYET ALDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde toplamda çıktığı 40 maçta 11 kez galibiyet sevinci yaşadı. Avrupa’nın en prestijli turnuvasında sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 23 karşılaşmayı ise kaybetti.
Kulüp tarihine baktığımızda, Fenerbahçe’nin en parlak Şampiyonlar Ligi performansı 2007-08 sezonunda çeyrek finale yükselmesi oldu. Brezilyalı teknik direktör Zico yönetiminde ulaşılan başarı, Avrupa kupalarında tarihe geçen en büyük başarı olarak kayıtlara geçti.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KAÇ YILDIR GİDEMİYOR?
Sarı-lacivertliler 16 sezondur Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükselmeyi başaramıyor. 2008-09 sezonundan bu yana Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasında yer alamayan Fenerbahçe, özellikle de play-off ve eleme turlarında birçok kez elenerek özlemini dindiremedi.
2011-12 sezonunda direkt katılım hakkı elde etmiş olmasına rağmen şike soruşturması nedeniyle Avrupa’ya gönderilmeyen Fenerbahçe 2013-14 sezonunda ise UEFA’dan gelen 2 yıl Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nden uzak kaldı.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez 1996-97 sezonunda katıldı. 1996'dan itibaren 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında mücadele etti.
Kulüp tarihinde sarı-lacivertliler Avrupa’da 40 maç oynadı. Çıktığı maçlarda 11 galibiyet aldı, 6 kez berabere kaldı ve 23 kez mağlup oldu. Gol istatistiklerine bakıldığında ise toplam 42 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 70 gol gördü.
Fenerbahçe Avrupa’daki en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek finale çıkarak elde etti.
Fenerbahçe, yeni sezonda Benfica’yı geçerek 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı ve Avrupa’daki hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.