Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Balıkçılar tarafından bulunan şüpheli cisim sonrasında Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi abluka altına alarak incelemelere başladı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında eşi ile balığa çıkan balıkçı su üstünde isimlendiremediği bir cisim olduğunu fark etti. Yapılan ilk incelemelerde Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde durulan cisim için harekete geçildi.

Balıkçılar roket yada füzeye benzetti

“FÜZE YADA ROKET OLABİLİR”

Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Gizemli cismin bulunduğu bölge ablukaya alındı

İNCELEME BAŞLATILDI

Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya aldı. Cismin ne olduğunun bulunması için inceleme başlatıldı.

ESMA KARAYEL

