Kimi ‘füze’ dedi kimi ‘roket’… Ablukaya alınan gizemli cisim Artvin’i korkuttu
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Balıkçılar tarafından bulunan şüpheli cisim sonrasında Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi abluka altına alarak incelemelere başladı.
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında bir balıkçı tarafından bulunan ve Rus menşeili roket motoru olabileceği şüphelenilen cisim için Sahil Güvenlik ekipleri inceleme başlattı.
- Artvin'in Hopa açıklarında balıkçı tarafından su üstünde tanımlanamayan bir cisim bulundu.
- Cismin Rus menşeili bir roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
- Balıkçı durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
- Sahil Güvenlik, bölgeyi ablukaya alarak inceleme başlattı.
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında eşi ile balığa çıkan balıkçı su üstünde isimlendiremediği bir cisim olduğunu fark etti. Yapılan ilk incelemelerde Rus menşeili roket motoru olduğu şüphesi üzerinde durulan cisim için harekete geçildi.
“FÜZE YADA ROKET OLABİLİR”
Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sahil güvenlik ekipleri bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya aldı. Cismin ne olduğunun bulunması için inceleme başlatıldı.
