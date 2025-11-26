Kaydet

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde seyir halindeki bir araç alev topuna döndü. Olay, Diyarbakır-Lice kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçtaki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERKUT ÇALİKOGLU

