Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! "BU ACI, BU YAĞMUR..." Savaş, yoğun yapılaşmanın olduğu Gazze’nin büyük bölümünü yıktı ve halkın son derece kötü hayat şartları ile birlikte çaresiz bıraktı. Reuters’a konuşan Ümm Ahmed Aowdah, “Bu acı, bu yağmur… Kışın daha başındayız ve şimdiden sular altında kaldık, aşağılandık. Yeni çadır veya brandalar almadık. Sahip olduğumuz çadırlar ise iki yıllık ve çok yıpranmış durumda.” diye konuştu.

Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı’nın başkanı Amjad Al-Shawa, evlerinden uzakta yaşayan yaklaşık 1,5 milyon insanı barındırmak için en az 300 bin yeni çadıra acil ihtiyaç olduğunu söyledi.



Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! Filistin Sivil Savunma Birimi ise afta boyunca şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin barındığı binlerce çadırın su bastığını veya zarar gördüğünü açıkladı.





Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! SULAR 40-50 SANTİMETRE YÜKSELDİ Diğer taraftan Gazze şeridinde bazı çadırlar tamamen sürüklendi; kıyı şeridindeki bazı bölgelerde sel sularının yerden 40–50 santimetre yükseldiği görüldü.. Bir saha hastanesi de sel nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.



Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! Birleşmiş Milletler (BM), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze’ye kışlık malzemeler getirmeye çalıştıklarını ancak kuşatma altındaki bölgeye girebilen kamyon sayısının İsrail’in yardım kuruluşlarına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle sınırlı olduğunu söyledi.



Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! Hamas liderliğindeki Gazze yönetimi, İsrail’in ateşkes anlaşması kapsamında taahhüt ettiği kadar yardım girişine izin vermediğini belirtti. Yardım kuruluşları ise İsrail’in birçok temel malzemenin girişini engellediğini açıkladı.



Gazze Şeridinde sel: Binlerce Filistinli kışın çadırsız kaldı! İsrail ise ateşkes kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, Gazze’ye giren yardımı durdurmadığını ve yardım kuruluşlarının yardımları dağıtmakta verimsiz olduğunu veya Hamas tarafından hırsızlığı engelleyemediğini sürdü.

AYŞEGÜL DAHİ

