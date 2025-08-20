Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!

Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!
Fenerbahçe, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Transfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica’yı konuk etmeye hazırlanırken transferde yaptığı son hamle gündemde. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisi Salzburg’dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirerek kadrosunu güçlendirdi. Dorgeles Nene'nin Benfica karşılaşmasında sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu.

DORGELES NENE BENFİCA MAÇINDA OYNAYABİLİR Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Salzburg’dan transfer ettikleri 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi.

Fakat UEFA’nın kuralları gereği Nene, Salzburg formasıyla ön eleme maçlarına çıktığı için Benfica karşısında sahaya çıkamayacak. Genç oyuncu, resmi imzaların ardından Fenerbahçe’nin sonraki Avrupa ve lig maçlarında görev alabilecek.

Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde! - 1. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde! - 2. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe muhtemel 11: Livakovic, Semedo, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri

Benfica muhtemel 11: Trubin, Bah, Otamendi, Silva, Aursnes, Florentino, Kokçu, Di Maria, Rafa Silva, Tengstedt, Cabral

Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde! - 3. Resim

DORGELES NENE BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Dorgeles Nene Salzburg ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına çıktığı için Benfica play-off maçında forma giyemeyecek.

Genç futbolcu, Fenerbahçe’ye resmi olarak katıldıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak ve sonraki maçlarda sahaya çıkabilecek.

Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde! - 4. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de TRT1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4 büyükler de içinde! TFF, PFDK'ya sevk kararını duyurduIsparta'da tarım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jackson Hole ne zaman? Gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında! - HaberlerJackson Hole ne zaman? Gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında!Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda, kaç yaşında? Şehit Fethi Sekin’in oğlu U16 Türk Milli Takımına seçildi - HaberlerBurak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda, kaç yaşında? Şehit Fethi Sekin’in oğlu U16 Türk Milli Takımına seçildi20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025 - Haberler20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı - Haberler8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladıJessica Radcliffe yaşıyor mu, Jessica balina olayı gerçek mi? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica Radcliffe yaşıyor mu, Jessica balina olayı gerçek mi? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...