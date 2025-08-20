Dorgeles Nene Benfica maçında oynayabilir mi? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica’yı konuk etmeye hazırlanırken transferde yaptığı son hamle gündemde. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisi Salzburg’dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirerek kadrosunu güçlendirdi. Dorgeles Nene'nin Benfica karşılaşmasında sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu.
DORGELES NENE BENFİCA MAÇINDA OYNAYABİLİR Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Salzburg’dan transfer ettikleri 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi.
Fakat UEFA’nın kuralları gereği Nene, Salzburg formasıyla ön eleme maçlarına çıktığı için Benfica karşısında sahaya çıkamayacak. Genç oyuncu, resmi imzaların ardından Fenerbahçe’nin sonraki Avrupa ve lig maçlarında görev alabilecek.
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ KADROSU
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
FENERBAHÇE BENFİCA MUHTEMEL İLK 11
Fenerbahçe muhtemel 11: Livakovic, Semedo, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri
Benfica muhtemel 11: Trubin, Bah, Otamendi, Silva, Aursnes, Florentino, Kokçu, Di Maria, Rafa Silva, Tengstedt, Cabral
Dorgeles Nene Salzburg ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına çıktığı için Benfica play-off maçında forma giyemeyecek.
Genç futbolcu, Fenerbahçe’ye resmi olarak katıldıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak ve sonraki maçlarda sahaya çıkabilecek.
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de TRT1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.