Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Hayatı ve kariyeri gündemde
Özgü Kaya, TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda oynadığı Gönül karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken ve oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren başarılı bir isim olarak öne çıkıyor. Oyunculuk yeteneği ve duru güzelliğiyle geniş kitleye ulaşan Kaya'nın hayatı merak edilip araştırılıyor.
Cennetin Çocukları dizisiyle yeniden gündeme gelen Özgü Kaya, güçlü performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Dizi, aile bağları, aşk ve dram unsurlarını işlerken Gönül karakterini oynayan Kaya'nın hayatı ve kariyeri gündeme geldi.
ÖZGÜ KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Uşak’ın Eşme ilçesindendir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürmektedir.
2025 itibarıyla 29 yaşında olan Özgü Kaya, 1.68 metre boyunda, 53 kilo ağırlığındadır.
ÖZGÜ KAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Özgü Kaya ekran yolculuğuna ilk olarak "Adı Efsane" dizisiyle başladı. Burada Sibel karakterini oynayan Kaya, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Özgü Kaya'nın oynadığı diziler şunlardır;
2017 – Adı Efsane (Sibel Yılmaz)
2018-2019 – Mehmetçik Kut’ül Amare (Zeynep)
2019 – Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez)
2022-2024 – Üç Kız Kardeş (Türkan Kalender Korman)
2024 – Güzel Aşklar Diyarı (Deniz Dervişoğlu)
2025 – Cennetin Çocukları (Gönül)