ABD yönetiminde H-1B vize krizi! Sendika ve işverenlerden Trump'a dava

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yüksek vasıflı yabancı çalışanlara verilen H-1B vizelerine 100 bin dolarlık ek ücret getiren kararnamesi, sendikalar, işverenler ve dini kuruluşlar tarafından mahkemeye taşındı. Dava, “yetki aşımı” ve “anayasaya aykırılık” iddialarını gündeme getirdi.

"YENİLİKÇİLİĞİN ÖNÜNDE ENGEL"

CNBCe'de yer alan bilgilere göre bir dizi sendika, sivil toplum kuruluşu, dini örgüt ve sağlık personeli istihdam firması tarafından açılan dava, federal mahkemede görülen ilk büyük yasal itiraz olarak değerlendiriliyor. Cuma günü Kuzey Kaliforniya ABD Bölge Mahkemesi’ne açılan davada, davacılar Başkan Trump’ın bu ücreti “tek taraflı olarak dayatma yetkisi olmadığını” savunuyor. Davacıların ücreti “şantajvari”, “aşırı sert” ve “yeniliğin önünde engel” olarak nitelendirdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

En temelde, Başkanın tek taraflı olarak ABD'ye gelir sağlamak için ücret, vergi veya diğer mekanizmalar getirme ya da bu fonların nasıl harcanacağını belirleme yetkisi yoktur. Anayasa, en temel ilkelerinden biri olarak ‘bütçe yetkisini’ Kongre'ye vermektedir

Davanın öncülüğünü Kaliforniya merkezli sağlık personeli işe alım firması Global Nurse Force üstleniyor. Davacılar, federal mahkemeden Trump’ın açıklamasını hukuka aykırı ilan etmesini ve hükümetin bu ücreti uygulamasına engel olmasını talep ediyor.

Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson ise Business Insider’a yaptığı açıklamada, yönetimin eylemlerinin hukuka uygun olduğunu belirterek, yeni gerekliliğin şirketlerin sistemi suistimal etmesini ve Amerikan ücretlerini düşürmesini engelleyeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi 19 Eylül'de imzalamıştı.

Trump, 100 bin dolarlık ücretin, işverenlerin programı Amerikan işçilerin yerine kullanmasını engellemeyi amaçladığını söylemişti.

Ücretin uygulanması, iki hafta önce Silikon Vadisi’nde kaosa yol açmış, işverenler H-1B çalışanlarını yurtdışındayken acilen ABD’ye dönmeye çağırmıştı.

Ancak detaylar netleştikçe bazı teknoloji CEO’ları, örneğin Nvidia CEO’su Jensen Huang, fikri olumlu karşılamaya başladı. Huang, CNBC’ye verdiği röportajda, “Göçmenlik şirketimiz ve ülkemiz için çok önemli ve Başkan Trump’ın attığı adımlardan memnunum” dedi.