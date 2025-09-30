Trump yönetimi H-1B vizesini 100 bin dolara çıkardı: İş gücü piyasası kökten etkilenecek!

ABD, H-1B vizesi başvuru ücretini 100 bin dolara çıkardı. Bu yüksek vize ücreti, özellikle düşük maaşlı yabancı çalışan getiren şirketleri güç duruma düşürüyor. Ekonomistler kararın iş gücü piyasasını kökten etkileyeceğini söylüyor. Yeni ücret, Beyaz Saray’a göre Başkan Donald Trump’ın imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle getirildi ve amacı şirketlerin düşük maaşlı yabancı işçileri Amerikalıların yerine işe almalarını caydırmak olduğu bildirildi.

ŞİRKETLER İÇİN İBRE TERSE DÖNECEK

ABD’de H-1B vizesiyle yabancı çalışan işe almak isteyen şirketler artık kişi başına 100 bin dolar ödemek zorunda. Pazartesi yürürlüğe giren yeni ücret, programı kullanmayı düşünen şirketler için hesabı kökten değiştirecek.

Bir vize sponsorluğunun ciddi başlangıç maliyetleri olduğu için işverenlerin bu harcamayı karşılayabilmek adına daha yüksek maaşlı, en çok gelir getiren çalışanları tercih etmesi gerekecek. Her vize genelde üç yıl sürüyor ve ekonomistler, bu süre boyunca kalacak biri için başa baş maaş seviyesini yaklaşık 225 bin dolar olarak hesaplıyor. Eğer vize üç yıl daha uzatılırsa bu maliyet zamana yayıldığı için eşik yaklaşık 111 bin dolara düşüyor.

İŞ İLANI VERİLERİ İNCELENDİ

New York Times'ın haberine göre, geçen yıl verilen yüzbinlerce H-1B başvurusunu, Çalışma Bakanlığı’na vize sponsorluğu sürecinde sunulan iş ilanı verileri üzerinden analiz edildi. Başvuruların yaklaşık üçte biri yeni 100 bin dolarlık ücretin altında ya da ona eşit maaşlar için yapılmıştı. Çoğu da üç yıllık başa baş noktası olan 225 bin doların altındaydı.

BAŞVURULAR KURA SİSTEMİNE DAHİL EDİLİYOR

Daha önce şirketlerin ödemesi gereken sabit bir ücret yoktu. Göçmenlik avukatlarına göre, tipik bir H-1B vizesi şirketlere avukatlık ve idari masraflar dahil yaklaşık 10 bin dolara mal oluyordu. Notre Dame Üniversitesi’nde Doçent Kirk Doran, bu kadar yüksek bir ücretin belirlenmesinin programı esasen en yüksek maaşlı çalışanlar için mantıklı hale getireceğini söyledi, çünkü bu kişiler şirketlerine en çok geliri getirmeleri muhtemel çalışanlar.

DAHA AZ REKABET

Şirketler vizeler için başvuru yaptığında başvurular kura sistemine dahil ediliyor. Başvuruların yüksek ücret nedeniyle büyük ölçüde azalmasıyla birlikte düzenli olarak yüksek maaşlı H-1B çalışanları işe alan Amazon, Google gibi devler, eskisine kıyasla çok daha az rekabetle karşılaşabilir.

Ancak yüksek maaşlı çalışan getiren büyük şirketler bile çoğu zaman 225 bin dolarlık başa baş noktasının altında maaşla çalışanları bu vizelerle işe alıyor. Örneğin Amazon, 21 bin 600 adet H-1B ilanı verdi ve bunların sadece yüzde 4’ü bu seviyenin üzerindeydi. Çoğu en az 100 bin dolar maaşlıydı.

ORTALAMA MAAŞ 89 BİN 461 DOLAR

Hindistan merkezli bir bilgi teknolojileri istihdam ve danışmanlık şirketi olan Tata, Eylül 2024’te biten mali yılda 9 bin 608 H-1B başvurusu yaptı. Bunların tamamı 225 bin doların altındaydı, ancak yaklaşık dörtte biri yılda en az 100 bin dolar ödüyordu. Bu işlerin ortalama maaşı 89 bin 461 dolardı.

Ekonomistler, Tata’nın bu yeni başvuru ücretinden en çok etkilenecek şirketlerden biri olabileceğini tahmin ediyor.

VİZE SAYISI 85 BİNLE SINIRLI

Rutgers Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Jennifer Hunt, yeni ücretin genel olarak vize programına belirsizlik getirdiğini söyledi ve “Eğer hâlâ bir kura varsa, 100 bin doları ödeyip bunu kazanacağınızdan bile emin olamıyorsunuz. Politikanın ayrıntıları gerçekten önemli çünkü şirketler diğer herkesin ne yaptığını bilmek zorunda ki başvurunun mantıklı olup olmadığını değerlendirebilsinler” ifadelerini kullandı.

Bu vize programı hukuk firmaları ve hastaneler de dahil olmak üzere pek çok sektörde kullanıldı. Şirketler 2024 mali yılında 480 binden fazla H-1B başvurusu yaptı, bu rakam beş yıl öncesinin iki katından fazla. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri verilerine göre 2024 başvurularının yüzde 20’den azına vize verildi. Her yıl verilen yeni H-1B vizesi sayısı yaklaşık 85 binle sınırlı.

yeşil karta giden yol

H-1B vizesi, özel becerilere sahip çalışanlar için uygulanan birkaç göçmenlik programından biri. Bu tür bir vizeyle bir kişi ABD’de en fazla altı yıl kalabiliyor. Sıklıkla da yeşil karta giden bir yol olarak görülüyor.

Genel ABD iş gücünün yaklaşık %3’ünü, üniversite mezunu çalışanların ise neredeyse %7’sini Amerikan vatandaşı olmayanlar oluşturuyor.